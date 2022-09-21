После 7 сыгранных матчей мюнхенцы набрали лишь 12 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице. Бавария не смогла одержать ни одной победы в последних четырех матчах чемпионата. Это худший старт сезона за последние 20 лет.

В Баварии оценили возможность увольнения Нагельсманна после провального старта сезона

Немецкая пресса уже начала искать замену Юлиану Нагельсманну. Однако, по информации TheAthletic, специалисту пока ничего не угрожает. Отмечается, что руководство клуба солидарно со своим главным тренером и главной причиной провальных результатов считает ненадлежащее отношение к делу футболистов.

В то же время Бавария не поддержала идею Нагельсманна, который хотел запретить игрокам посетить Октоберфест. Для мюнхенского клуба это не развлечения, а выполнение рекламных контрактов.

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