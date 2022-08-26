Трансляция

Один из самых интересных матчей 4-го тура АПЛ смотрите на setantasports.com. Комментировать горячее противостояние будет Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кукурелья – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Хаверц, Стерлинг

Лестер: Уорд – Кастань, Сеюнджу, Эванс, Джастин – Дьюсбери-Холл, Ндиди, Мэддисон – Перес, Варди, Барнс

Арбитры

Главный рефери – Пол Тирни, ассистенты: Стюарт Барт, Дэниел Кук, четвертый рефери: Дэвид Кут, судьи VAR: Андре Марринер и Ян Хассин.

Поточная форма

Сезон 2022/23 Челси и Лестер начали далеко не лучшим образом. До его старта команда Томаса Тухеля была если не лидером, то точно коллективом, который должен бороться за самые высокие места и Лигу чемпионов. Первые три тура показали, каким неблагодарным делом могут быть прогнозы.

Минимальная победа над Эвертоном не дала подопечным немецкого специалиста необходимого заряда, а потерянная на последних секундах победа над Тоттенхэмом изрядно "подкосила" моральное состояние аристократов. Сначала нервы сдали у самого Тухеля, затеявшего перепалку с Конте, а затем его команда позорно сгорела Лидсу 0:3. Матч с Лестером – это шанс на реабилитацию, без которой Челси на успех в сезоне будет очень тяжело рассчитывать.

Что касается коллектива Брендана Роджерса, то ему не удалось подойти к сезону с игровой стабильностью. Первый тур должен был подарить победу, но Брентфорду удалось отыграться с 0:2. Выезд под каток Арсенала и поражение 2:4 также не придали Лестеру уверенности.

Болезнь продолжилась и в третьем туре: в матче с Саутгемптоном "лисам" удалось выйти вперед на старте второго тайма, но "святые" не просто отыгрались, а вырвали победу.

Матч Челси – Лестер покажет, у кого из команд больше воли и характера для того, чтобы выйти из кризиса и доказать, что первые три тура были лишь досадной осечкой, а вся борьба и яркие моменты еще впереди.

История противостояний

Поединки этой парочки всегда интересны и непредсказуемы. В последних 10 матчах Челси и Лестер одержали по три победы, еще 4 матча закончились ничейным результатом. Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, но, опираясь на опыт, можно утверждать, что такая оценка крайне обманчива.

"Лисы" не могут победить Челси уже в трех подряд дуэлях в АПЛ. Если Роджерс сможет найти правильные слова и направить ярость команды за фиаско на старте чемпионата в правильное русло, то трибунам "Стэмфорд Бридж" вряд ли придется наблюдать за безусловным успехом своих любимцев.

Кадровая ситуация

Томас Тухель не сможет рассчитывать на главный мотор команды – Канте. Отсутствие Кулибали и Ковачича для звездного и опытного состава Челси также может стать проблемой. Немецкий специалист испытывает серьезные проблемы в центре защиты и середине поля.

За "лис" не смогут сыграть Бертран и Перейра. К матчу обе команды подходят в равных кадровых условиях, так что на поле победит характер и лучший план на игру.