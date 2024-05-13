В рамках 28-го тура УПЛ 2023/24 Колос принимает ЛНЗ, а Заря сыграет против Вереса. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24"

Колос – ЛНЗ

Колос под руководством Александра Поздеева пока что не впечатляет результатами. За поражение от Динамо (0:5) нечего стыдиться (тем более, после шикарного первого тайма), однако минимальный проигрыш Заре в планы явно не входил. Вследствие этой неудачи ковалевцы опустились на двенадцатую позицию – от зоны переходных матчей их отделяют всего три очка.

Новый коуч на уровне U-19 ставил современный позиционный футбол. Юноши Александра Поздеева выглядели намного ярче, чем основа Ярослава Вишняка – но быстро привить новый стиль главной команде не удается. Против Динамо ковалевцы вынуждены были стоять в среднем блоке, а вот матч против Зари должен был продемонстрировать первые наработки в новой модели. Они не впечатлили – моментов создали немного и в основном после стандартов и лонгшотов.

Зацепиться за очки с таким футболом в матче против ЛНЗ будет непросто. Все же, речь о восьмой команде УПЛ, которую возглавляет специалист по прагматичной игре. И этот специалист довольно неплохо сдерживал Шахтер неделю назад, а перед этим отбирал очки у Динамо. Впрочем, Колосу может помочь преимущество в мотивации – черкащане уже не имеют турнирных задач в чемпионате.

Даже при равенстве очков подопечные Олега Дулуба останутся выше Вереса и Оболони, которые идут в зоне переходных матчей и теоретически способны догнать ЛНЗ. Возможно, именно поэтому "семенной завод" уступил Оболони в предыдущем туре – причем моментов-то особо и не было. Футболисты ждут отпуска.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тотовицкий – Норенков

Дисквалифицированы: Бар, Олейник (оба – ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч Колос – ЛНЗ

Колос: Фесюн – Черноморец, Бурда, Бондаренко – Емец, Ореховский, Демченко, Цуриков – Ильин, Безбородько, Топалов

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Каплиенко – Бойко, Рыбалка – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – ничья, ТМ 2,5

Не станем делать прогноз на результат. Новый Колос только начинает знакомиться с новым стилем игры, а ЛНЗ не хватает мотивации – но достаточно порядка и умения "сушить". Команды примерно равны, больше двух голов в последних пяти турах они не забивают, поэтому ничья с тотал меньше 2,5 кажется вполне вероятной.

Заря – Верес

После победы над Колосом в матче с 4 ударами по воротам луганчане почти завершили борьбу за выживание. Теоретически еще можно вылететь – зона переходных матчей расположена всего в 5-ти очках позади – но Заря висит аж на девятой позиции. Есть намного более перспективные претенденты на вылет, а догнать подопечных Юрия Коваля будет тяжело.

Возможно, кто-то из футболистов позволит себе расслабон, однако точно не собирается останавливаться Герреро. Панамский нападающий принес побед над Колосом, спас от поражения в Житомире, организовал гол в ворота Шахтера и дублем прибил Металлист 1925 – причем он демонстрирует незаурядное мастерство в атаке.

Сейчас у Эдуардо 13 забитых мячей и 4 ассиста во всех турнирах (9+1 в УПЛ), а с такой статистикой можно переехать в очень сильный клуб. Впрочем, столь серьезному исполнителю надо забивать хотя бы 10 голов, чтобы солидно выглядеть в УПЛ, а 11-й мог бы вывести его на вторую позицию в таблице бомбардиров. Вряд ли панамец об этом не думает.

Все это должно тревожить Верес. В принципе, ровенчане могут позволить себе даже поражение – по итогам тура они останутся в зоне переходных матчей. Впрочем, зона прямого вылета расположена в одном зачетном балле позади, а значит осечка крайне нежелательна. Тем более, что сопернику сегодня ничего особенного и не надо.

В течение последнего месяца подопечные Олега Шандрука выглядели достаточно крепко. Команда прибила двух конкурентов в борьбе за выживание (Оболонь и Минай), расписала ничью с СК Днепр-1 (могла и выиграть) и классно от оборонялась с Динамо – пусть и проиграла. С другой стороны, "народный клуб" уступил Руху и ЛНЗ. Вот такой он, нынешний Верес.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дрышлюк (под вопросом), Чурко – Паст

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Верес

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Мишнев, Яцик – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Верес: Ющишин – Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко – Кучеров, Клец – Дахновский, Яго, Шарай – Мрвалевич

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5, гол Герреро

Трудно делать прогноз на этот матч. Даже с ожидаемой результативностью определиться непросто, но низовой характер игры кажется более вероятным. В целом, все решит рандом, но точно можно ожидать гол Герреро.

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