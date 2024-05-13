"Был разговор с руководством. Оно, вероятно, видит какие-то изменения, им это нравится. Немного не тот результат, который хотелось бы нам, но мы увидели много проблем, которые нужно исправлять. Для нас это очень полезная информация. К сожалению, мы еще не получили положительных результатов. Однако руководство выразило доверие – это очень приятно. Есть возможность попробовать реализовать себя.

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Вектор меняется, это путь тернистый. Каких-то конкретных задач не было. У нас есть своя личная задача – побеждать. С этим есть большие проблемы сейчас. Пытаемся это исправить, и в дальнейшем – это наша главная цель – побеждать, побеждать, побеждать.

Результат, которого мы хотим достичь в следующем сезоне, будет зависеть от того, каким составом мы войдем в следующий сезон. Хотелось бы, конечно, быть в большой игре, а это борьба за еврозону. Это очень амбициозно и это громкие слова, но почему нет? Если мы ставим задачу побеждать, прилагаем к этому максимум усилий, понимаем, как это делать, то высокие цели стоит ставить.

Сейчас я сфокусирован на каждой игре. Сначала это было Динамо, потом Заря, сейчас ЛНЗ. Мы еще не обсуждали глобально состав команды, цели на следующий сезон. Таких разговоров еще не было. Двигаемся от игры к игре. Я думаю, что в конце чемпионата эти вопросы будут актуальными. Сейчас есть ЛНЗ, есть Минай – очень веселый, и есть Заря. Какие-то изменения, я думаю, будут. Какие именно и в каком объеме – трудно сейчас об этом говорить", – заявил Поздеев в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после увольнения Ярослава Засухи Поздеев в матчах против Динамо (0:5) и Зари (0:1) работал с приставкой "исполняющий обязанности". Уже сегодня, 13 мая, он в новой для себя ипостаси дебютирует в матче против ЛНЗ. Начало встречи в 15:30.

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