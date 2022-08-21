В рамках 3-го тура АПЛ Челси потерпел неожиданное поражение от Лидса (0:3), а Вест Хэм проиграл Брайтону (0:2). Отчёт о матчах читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Англии 2022/23, 3-й тур

Вест Хэм – Брайтон – 0:2

Голы: Макаллистер, 22 (пен), Троссар, 66

Лидс – Челси – 3:0

Голы: Ааронсон, 33, Родриго Морено, 37, Харриссон, 69

Вест Хэм начал новый сезон с двух поражений, не забив ни одного гола, причем в предыдущем туре команда проиграла новичку Ноттингему. Конечно же, подопечные Дэвида Мойеса желали остановить эту неудачную серию. Матч против Брайтона в Лондоне выглядел прекрасной возможностью для набора первых очков, но встреча пошла не по плану хозяев – уже на 20-й минуте Керер привёз пенальти в ворота "молотобойцев". Макаллистер уверенно его реализовал. 0:1.

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Хозяева не создали ничего в первом тайме, серьезно уступая "чайкам" по всем компонентам. После перерыва "хаммерс" прибавили в активности и даже провели несколько ударов, но моментов всё равно не возникало. За это прилетело наказание на 66-й минуте: Троссар получил передачу от Гросса, вышел один на один с Фабиански и легко пробил мимо него – 0:2!

Шокированный Вест Хэм капитулировал, потерпев третье подряд поражение и опустившись на дно таблицы. Брайтон поднялся в зону ЛЧ.

В параллельном матче Лидс принимал Челси, совершив главную сенсацию недели. Правда, уже на 1-й минуте йоркширцы могли пропускать гол вследствие врывания Стерлинга в штрафную – Рахим убрал нескольких защитников и пробил в дальний угол, но немного не попал. На 21-й Маунту дали выстрелить метров с 19-ти, однако Мелье спас хозяев. Тем не менее, подопечные Джесси Марша не забывали огрызаться контратаками.

В целом, матч был равным, однако на 30-х минутах Челси потерпел настоящую катастрофу. На 33-й гости позволили Лидсу открыть счёт – постарался Менди, попытавшийся обыграть Ааронсонса. Не вышло. Бренден отобрал мяч и покатил мяч в пустые ворота. На 37-й же "павлины" неожиданно забили во второй раз – это Родриго Морено продавил Джеймса и замкнул подачу Харрисона на линию вратарской. 0:2!

Шокированные лондонцы так и не отыгрались до перерыва. После него футбол Челси не стал лучше, хотя в активности команда несколько прибавила. На 65-й минуте "пенсионеры" могли возродить интригу мощным ударом Джеймса с правого угла штрафной под дальнюю штангу, но Мелье парировал.

Лидс в ответ закрыл игру: Джеймс на 69-й минуте исполнил подачу с левого фланга, Ааронсон не смог пробить, а мяч срикошетил от Морено на Харрисона – Джек тут же расстрелял ворота. 0:3.

Лидс мог и четвёртый забить, однако команда остановилась на трёх голах. Окончательно же гостей добил Кулибали, получивший вторую жёлтую карточку на 85-й минуте. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгром Челси – лондонцы упали на 12-ю позицию в турнирной таблице. Лидс вышел на третье место.

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