Руководство Баварии серьезно подошло к поискам нового тренера для команды, ведь два предыдущих выбора не принесли ожидаемого результата.

Сейчас позиция мюнхенского клуба остается четкой. Томас Тухель должен доработать нынешний сезон, после чего стороны попрощаются. Журналист немецкой редакции Sky Флориан Плеттенбер сообщил о планах Баварии.

Бавария приняла решение относительно будущего Тухеля

По информации источника, слухи о возможном возвращении Ханса-Дитера Флика беспочвенны. В этом не заинтересованы ни тренер, ни клуб. А вот кандидатуру Зинедина Зидана действительно обсуждают. Бавария ценит авторитет и тренерские успехи француза, но пока не планирует переходить к конкретным действиям.

Наилучшим вариантом в Мюнхене считают приглашение Хаби Алонсо. Однако испанский специалист по-настоящему предан своей работе в Леверкузене и не демонстрирует даже намеков, что готов разговаривать с потенциальными работодателями. Кроме того, пригласить Хаби стремится Ливерпуль, который летом потеряет Юргена Клоппа.

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Также Бавария подготовила "пожарный" вариант. Если Томаса Тухеля придется уволить раньше времени, тогда клуб пригласит Уле Гуннара Сульшера. Это будет исключительно временный вариант, чтобы завершить сезон. К слову, норвежец находится без работы после увольнения из Манчестер Юнайтед еще осенью 2021 года.