Взаимоотношения между Киммихом и Тухелем сейчас очень плохие, сообщает Bild. Футболист и тренер злы друг на друга. Для Тухеля последней каплей стали разборки между Йозуа и ассистентом Левом, которого хавбек атаковал после замены в матче с Бохумом.

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Киммих давно не благосклонен к тренеру. Он был правой рукой Нагельсманна, а после смены наставника потерял свой статус. Еще летом немца насторожило, как Тухель настойчиво искал опорника ему на замену.

Йозуа приложил все усилия, чтобы восстановиться к чемпионскому матчу с Байером, однако коуч все равно не поставил его в основу. Киммих впервые по-настоящему рассматривает вариант трансфера из Баварии.

Бавария в течение недели проиграла три последних матча Байеру, Лацио и Бохуму. Будущее Тухеля в клубе теперь под вопросом.