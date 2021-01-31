"Победа дает нам толчок. Всегда нужно убеждать игроков результатами. Мы полностью контролировали матч, никогда не теряли спокойствие и концентрацию. Мы сражались и были сильными, заслужили победу.

Дебютная победа Тухеля с красотой Алонсо в видеообзоре матча Челси – Бернли – 2:0

Это должно быть сигналом для игроков атаки, если нам нужны два защитника, чтобы забить. Сейчас нам не хватает только точности в штрафной. Мы будем над этим работать. Но в конце концов я не мог ждать меньшего от этой работы. Мы рады победе", – цитирует Тухеля ВВС.

Добавим, что Челси набрал 33 очка и вырвался на седьмую строчку английской Премьер-лиги.

Челси одержал дебютную победу под руководством Тухеля, Лестер проиграл Лидсу и упустил шанс обойти Манчестер Юнайтед