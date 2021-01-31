Дебютная победа Тухеля с красотой Алонсо в видеообзоре матча Челси – Бернли – 2:0
16:33 - Читати українською
Челси уверенно разобрался с Бернли в рамках 21-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Челси начал активно, но без особой остроты. Первый мяч был забит под занавес первого тайма – Хадсон-одой сбросил на Аспиликуэту, а тот пробил точно в дальний угол.
Челси одержал дебютную победу под руководством Тухеля, уверенно переиграв Бёрнли
После перерыва лондонцы наседали на владения Бернли, что завершилось красивым взятием ворот в исполнении Алонсо. 2:0 – Тухель одерживает первую победу в статусе главного тренера "пенсионеров".
Челси набрал 33 пункта и временно поднялся на 7 место. Бернли остался 16-м, имея в своем активе 22 зачетных очка.
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