Челси уверенно разобрался с Бернли в рамках 21-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Челси начал активно, но без особой остроты. Первый мяч был забит под занавес первого тайма – Хадсон-одой сбросил на Аспиликуэту, а тот пробил точно в дальний угол.

Челси одержал дебютную победу под руководством Тухеля, уверенно переиграв Бёрнли

После перерыва лондонцы наседали на владения Бернли, что завершилось красивым взятием ворот в исполнении Алонсо. 2:0 – Тухель одерживает первую победу в статусе главного тренера "пенсионеров".

Челси набрал 33 пункта и временно поднялся на 7 место. Бернли остался 16-м, имея в своем активе 22 зачетных очка.