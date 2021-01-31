"Перемога дає нам поштовх. Завжди потрібно переконувати гравців результатами. Ми повністю контролювали матч, ніколи не втрачали спокій і концентрацію. Ми билися і були сильними, заслужили на перемогу.

Дебютна перемога Тухеля з красою Алонсо у відеоогляді матчу Челсі – Бернлі – 2:0

Це повинно бути сигналом для гравців атаки,якщо нам потрібні два захисники, щоб забити. Наразі нам не вистачає лише точності в штрафному майданчику. Ми будемо над цим працювати. Але зрештою я не міг чекати меншого від цієї роботи. Ми раді перемозі", – цитує Тухеля ВВС.

Додамо, що Челсі набрав 33 очки і вирвався на сьому сходинку англійської Прем'єр-ліги.

Челсі здобув дебютну перемогу під керівництвом Тухеля, Лестер програв Лідсу і втратив шанс обійти Манчестер Юнайтед