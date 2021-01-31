Чемпионат Англии 2020/21, 21-й тур

Челси – Бернли – 2:0

Голы: Аспиликуэта, 40, Алонсо, 84

Лестер Сити – Лидс – начало в 16:00

Брайтон – Тоттенхэм – начало в 21:15

Программу дня в Англии открывал поединок на Стэмфорд Бридж между Челси и Бёрнли. Первый тайм оказался скучным: ряд атак "пенсионеров" завершился выстрелами по воробьям, а в одной из них Маунт умудрился столкнуться с Абрахамом на дальней штанге – "бордовые" же ничем не отвечали. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, однако на 40-й минуте хозяева таки открыли счёт. Маунт разогнал контратаку с передачей на ход Хадсону-Одою правым флангом, а тот вошёл в штрафную и скинул мяч под удар Аспиликуэте с правого края – Сесар пробил точно в дальний угол. 1:0!

Второй тайм прошел в похожем русле. Бёрнли всё так же не мог придумать хоть что-то опасное, а Челси периодически обострял – так, на 58-й минуте Хадсон-Одой попал в штангу, а на 69-й и 71-й мимо левого угла с дистанции пробивали Маунт и Пулишич. Также один из прострелов хозяев Ми едва не срезал в свои ворота. В конце концов, активность "пенсионеров" принесла успех на 84-й: Алонсо принял передачу на левый край штрафной, положил корпус и красиво выстрелил под перекладину – 2:0. Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Челси одержал дебютную победу под руководством Томаса Тухеля!

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