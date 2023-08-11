Бавария согласовала трансфер Кейна, обязавшись заплатить Тоттенхэму 100 миллионов евро и бонусы. После договоренности между клубами форвард взял паузу на размышления. В четверг вечером Харри окончательно согласился на переход, сообщают все ведущие СМИ Англии и Германии, в том числе The Athletic.

Тоттенхэм согласился продать Кейна в Баварию – The Athletic раскрыл условия ожидаемого трансфера лета

Капитан сборной Англии должен подписать с Баварией контракт на 4 года с зарплатой в 25 млн брутто евро годовых. Харри получит 9 номер, под которым выступал в Мюнхене Левандовски. 30-летний форвард может даже помочь команде в Суперкубке Германии в субботу.

Кейн уже собрался лететь в Германию на медосмотр. Однако по дороге в аэропорт Тоттенхэм завернул свою звезду. Как информирует Sky Sport, "шпоры" хотят пересмотреть условия сделки. Харри ждет разрешения на полет вблизи аэропорта.