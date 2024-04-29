Ожидается, что Ральф Рангник примет решение о работе в Баварии на этой неделе. Он является желанным кандидатом для всех боссов мюнхенского клуба, включая Ули Хёнесса. Руководство Баварии ожидает, что он ответит согласием и в настоящее время не работает над другой альтернативой.

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Бавария предлагает Рангнику трехлетний контракт до 2027 года, а также влияние на трансферные решения с Эберлом и Фройндом. Сообщается, что действующее соглашение Рангника с австрийской Федерацией должно стать формальностью. Бавария сумеет договориться с ÖFB в пределах 10 млн евро.

Дальнейшие переговоры между сторонами запланированы после первого полуфинала ЛЧ Баварии с Реалом.

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