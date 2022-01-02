Недавно 28-летний бельгиец дал интервью, в котором пожаловался на положение в Челси и выразил недовольство количеством игрового времени. Лукаку заявил, что хотел бы однажды вернуться в Интер, из которого перебрался в Челси за 115 млн. евро.

Все завершилось тем, что Тухель не включил нападающего в заявку на важный матч против Ливерпуля (2:2).

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"Вся эта история получилась слишком шумной. Она случилась слишком близко к матчу, поэтому я решил сделать подготовку к игре безопаснее. Вот почему он не был в заявке. Говорили ли мы? Конечно, мы разговаривали дважды. Лукаку общался с ключевыми игроками. Мы решили, что до матча мало времени, а история слишком резонансна. Нужно было сфокусироваться на подготовке к игре.

На мой взгляд, было проще, если он окажется вне состава. Это тяжелое решение, но его нужно было принять. Ромелу – игрок Челси. Всегда существует путь назад. Мы разберем эту ситуацию и примем решение", – цитирует Тухеля The Sun.

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