Нападающий Челси признал, что ожидал большего от перехода в лондонский клуб, и стремится снова поиграть в Серии А.

"Я хочу извиниться перед тифози Интера, ведь ушел из команды не так, как это должно было быть. Это должно было произойти иначе, ведь они многое сделали для меня и моей семьи. Мне нужно было поговорить с фанатами перед уходом.

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В глубине сердца я надеюсь, что вернусь туда. Интер всегда в моем сердце, я влюблен в Италию и хочу однажды вернуться. Но не в конце карьеры, а раньше, чтобы еще находиться на хорошем уровне и выигрывать титулы.

Физически я чувствую себя очень хорошо – два года в Италии не прошли даром. Мои кондиции даже лучше, чем раньше. Поэтому понятно, что нынешняя ситуация в Челси меня не устраивает. Да, тренер выбрал другую модель игры, но я должен адаптироваться к этому и продолжать работать, как настоящий профессионал", – цитирует Лукаку Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, бельгиец два года успешно выступал за Интер и стал чемпионом Италии, а летом 2021-го вернулся в Челси за 115 млн евро. В 18-ти матчах 28-летний нападающий забил 7 голов, но в последнее время потерял доверие Томаса Тухеля и проводит на поле гораздо меньше времени.

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