Нещодавно 28-річний бельгієць дав інтерв'ю, в якому поскаржився на своє становище в Челсі та висловив незадоволення кількістю ігрового часу. Лукаку заявив, що хотів би одного разу повернутися в Інтер, з якого перебрався в Челсі за 115 млн євро.

Все завершилося тим, що Тухель не включив нападника в заявку на важливий матч проти Ліверпуля (2:2).

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"Вся ця історія вийшла занадто галасливою. Вона трапилася занадто близько до матчу, тому я вирішив зробити підготовку до гри безпечнішою. Ось чому він не був у заявці. Чи ми говорили? Звісно, ​​ми розмовляли двічі. Лукаку спілкувався з ключовими гравцями. Ми вирішили, що до матчу мало часу, а історія занадто резонансна. Потрібно було сфокусуватись на підготовці до гри.

На мою думку, було простіше, якщо він опиниться поза складом. Це важке рішення, але його треба було ухвалити. Ромелу – гравець Челсі. Завжди існує шлях назад. Ми розберемо цю ситуацію і ухвалимо рішення", – цитує Тухеля The Sun.

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