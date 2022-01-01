Нападающий Челси Ромелу Лукаку не покинет Лондон в зимнее трансферное окно после скандального интервью.

Челси не имеет никаких планов насчет возможного ухода Лукаку в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.

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В клубе приняли четкое решение – Ромелу не покинет лондонцев, а наставник команды Томас Тухель должен провести беседу с глазу на глаз с игроком, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, Лукаку в недавнем интервью заявил, что хотел бы вернуться в Интер после неудачного периода в Челси. В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.

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