Ливерпуль уже не имел турнирных задач в АПЛ, обеспечив себе третье место, а вот для Астон Виллы наступил решающий момент. Подопечные Унаи Эмери замыкали группу Лиги чемпионов, однако отрыв от Тоттенхэма – единственного преследователя – составлял всего четыре очка. Существовал риск, что за тур до конца дистанция сократится до одного-двух, поэтому бирмингемцы должны были играть с мерсисайдцами исключительно на победу.

Впрочем, уже на 61-й секунде встречи хозяева пропустили гол. Его привез Мартинес, который не смог удержать мяч в руках после прострела Эллиота. Мяч закатился в ворота.

Это уже третий автогол Эмилиано в АПЛ, что является рекордом для голкиперов за всю историю турнира. Кроме того, этот автогол стал самым быстрым в АПЛ за последние 10 лет.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



Еще через минуту Ливерпуль мог удвоить свое преимущество усилиями Салаха. Египтянин легко обошел Диня и пробил из пределов штрафной в дальний угол, но точности немного не хватило. На 11-й же Мо разобрался с двумя оппонентами и забросил мяч на Диаса, а Луис перевел правее под удар Гакпо – стойка спасла Виллу (а затем лайнсмен дал офсайд).

Такой старт встречи не сломал бирмингемцев. Уже на 12-й минуте подопечные Унаи Эмери отыгрались. Уоткинс принял передачу на левом фланге, обыграл Кванса и из пределов штрафной выполнил передачу в спины защитникам – мерсисайдцы не уследили за Тилемансом, а тот наказал точным выстрелом. 1:1!

Впрочем, счастье "вилланов" длилось" недолго. Разменявшись несколькими неплохими атаками без логического завершения, они пропустили во второй раз. И снова на взятие ворот понадобилось 11 минут. Салах выполнил шикарную диагональ на Диаса, тот перевел мяч Гомесу, а Джо покатил между ног Конси – Гакпо же замкнул на дальней штанге. 1:2 Были подозрения на офсайд, но после просмотра видеоповтора гол засчитали.

Астон Вилла могла восстановить статус-кво в конце первого тайма. Так, розыгрыш стандарта 36-й минуте завершился черпачком Диаби с последующим прострелом Бейли вдоль ворот – Диего Карлос должен был замыкать с метра, однако он не смог нормально подставить ногу! А Уоткинс был готов забивать с дальней стойки...

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

На 44-й же минуте Диаби открылся между центрбеками и получил пас в ноги, однако завершить атаку точным ударом не удалось. Мяч улетел в небо. В конце концов, свисток Саймона Хупера отправил команды отдыхать при счете 1:2 в пользу Ливерпуля.

Данные цифры светились на табло недолго. Начало второго тайма Астон Вилла снова провалила, пропустив уже через три минуты после возобновления игры. Эллиот выполнил подачу со стандарта на дальний угол вратарской, а Кванса спокойно пробил головой – точно в дальний верхний. 1:3 Таким образом, Джарелл забил 1197-й гол в текущем сезоне АПЛ, что является вторым показателем в истории турнира после 1222 голов в сезоне 1992/93.

Бирмингемцы не сдавались. Подопечные Унаи Эмери забили в ответ уже на 52-й минуте – у хозяев после разрезной передачи сразу три футболиста выскочили на ворота Алиссона. Бэйли выкатил под удар Уоткинсу, но его точный выстрел не изменил счет. VAR заметил минимальный офсайд.

Ошибка Ливерпуля под прессингом на 55-й минуте привела к еще одному моменту. Уоткинс отобрал мяч, обыгрался с Диаби и пробил пяткой, но в ворота не попал. Том Хэнкс, который сидел на трибунах Вилла Парк, выглядел разочарованно.

Ливерпуль быстро ответил своим голом из офсайда. Диас с разрезного паса Макаллистера выходил один на один и покатил Эллиоту, а тот пробил в пустые – впрочем, здесь положение вне игры было очевидным еще в начале. На 87-й же Нуньеса выводили один на один, но и его гол отменили из-за офсайда.

Между этими эпизодами могли забивать обе команды. Дзаньоло на 70-й замыкал прострел Бэйли, пробив с центра штрафной по позиции Алиссона. Ливерпуль ответил на 77-й пасом Салаха за спины под врывание свежему Собослаи, однако Мартинес сократил расстояние и парировал удар венгра. Еще через пять минут чемпион мира вытащил мощный удар Трента с лету метров с 20-ти.

Казалось, что Астон Вилла обречена, однако в эндшпиле встречи случилось чудо. Этому чуду предшествовала травма Дзаньоло, которому удалось отбегать всего 14 минут. Вместо него появился Дуран, а вместе с ним вышел и Чамберс. Именно эта парочка и организовала второй гол бирмингемцев – Каллум на 85-й минуте накрыл Макаллистера перед штрафной, а Дуран с линии бахнул под ближнюю штангу. 2:3!

А на 88-й контратака Астон Виллы с пасом в зону между защитниками завершилась третьим голом. В эту зону вбегал Дуран – мяч попал ему в колено и полетел в ворота, дезориентировав Алиссона. 3:3!

Астон Вилла могла и победу вырвать. Диаби воспользовался неудачной скидкой Кванси, зацепившись за мяч на левом краю штрафной и пробив в ближний угол. Алиссон спас Ливерпуль! Дальнейший угловой завершился попаданием в руку Ван Дейку, однако арбитры решили, что гандбола в этом эпизоде не было.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Астон Вилла оторвалась от пятого места на пять очков и теперь ждет результат в завтрашней встрече между Тоттенхэмом и Манчестер Сити.