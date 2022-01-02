Челси расписал ничью с Ливерпулем (2:2) в рамках 21 тура АПЛ. Читайте обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Челси и Ливерпуль тяжело завершали год – выиграли только по одному из трех последних матчей и выпали из чемпионской гонки. Манчестер Сити несется к титулу с 10-очковым отрывом, а конкуренты сегодня определяли, кто закрепится на втором месте.

Немецкие тренеры подошли к матчу с большими потерями. Юрген Клопп не мог рассчитывать на Алиссона, Фирмино, Матипа, Тьягу и Робертсона. Еще и сам пропускал матч из-за коронавируса – гостями руководил Пеп (не Гвардиола, конечно – Лейндерс). Томас Тухель остался без Джеймса, Чилуэлла и Вернера. И добровольно отстранил Лукаку, наказав за скандальное интервью.

Ливерпуль лучше воспользовался подарками

Соперники начали матч с любезностей и обменялись новогодними презентами. Ливерпуль свой принял и распаковал, а Челси отказался от подарка. Мерсисайдцы не сумели выбить мяч из собственного штрафного, но Пулишич проиграл дуэль Келлехеру и не забил. А Мане через несколько минут открыл счет во встрече, воспользовавшись ошибкой Чалобы. 20 ударов без голов и наконец Садьо забил.

Дальше в течение матча команды продолжали немало ошибаться. Это давало интенсивность, нервы и зрелище. Игру было интересно смотреть болельщикам, но тренерам вряд ли. Ливерпуль выжимал больше пользы для себя. Ковачич и Рюдигер уснули и позволили Тренту вырезать шикарную передачу на свободного Салаха. Египтянин в штрафной качнул Алонсо и загнал мяч под ближнюю штангу.

Челси наработал на камбек

Челси очень страдает из-за отсутствия основных фулбеков. Травма Чилуэлла – полбеды, а вот без Джеймса крайне тяжело. Рис в этом сезоне превратился в ключевого игрока и вел игру Челси, играя особую роль со смещениями в полуфланг. Заменявший его Аспиликуэта играет проще и более предсказуемо. Капитан не раз сталкивался с Маунтом и Хаверцем, не мог поделить зоны.

И даже с такими потерями Челси играл солиднее. Хозяева в первом тайме лучше контролировали мяч и лучше реагировали на потери контрпрессингом. Есть справедливость в том, что "синие" до перерыва отыграли два мяча, сравняв счет. Сначала с углового удар Алонсо потянули, но Ковачич на добивании пробил точно в "девятку". А затем показательный гол забил Пулишич, когда Канте и Рюдигер лучше отработали в единоборствах.

Интенсивный, но безголевой второй тайм

Во втором тайме Ливерпуль заиграл более агрессивно. Если до перерыва гости почти не включали высокий прессинг, то после перерыва начали встречать соперников возле штрафной. В то же время, быстрые выпады "красных" никуда не исчезли. Каждый из атакующего трио вырывался на удар: Жота залез в офсайд, Мане промахнулся, а выстрел Салаха вытащил голкипер.

Много событий, но мало реальных голевых моментов. Тренеры пытались прибавить конструктива заменами. У хозяев появились Жоржиньо и Хадсон-Одой, у гостей вышли Кейта и Окслейд-Чемберлен. Челси мощнее провел концовку встречи, но стрелял исключительно издалека. Шанс Пулишича (Келлехер потянул удар в упор) так и остался самым опасным до финального свистка.

Матч завершился ничьей. Челси набрал 43 очка и остался на втором месте. У Ливерпуля – 42 балла и третье место.