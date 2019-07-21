toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР

Тухель: Неймар – игрок ПСЖ, он выйдет на поле в следующем матче

00:02 4 Читати українською
Тухель: Неймар – игрок ПСЖ, он выйдет на поле в следующем матче
Томас Тухель и Неймар / ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар уже в воскресенье вернется в расположение команды. Об этом сообщил наставник парижан Томас Тухель.

"Неймар – игрок ПСЖ. В воскресенье он приступит к тренировкам с командой, а 27 июля в Макао сыграет против Интера (в рамках Международного кубка чемпионов – прим. "Футбол 24"). На прошлой неделе он прошел тесты и получил время для завершающего этапа восстановления.

Тухель подтвердил желание Неймара уйти из ПСЖ – бразилец принял решение уже давно

Конечно, каждый тренер хотел бы иметь в своем распоряжении такого исполнителя. Я спокоен, ведь Неймар – игрок ПСЖ", – цитирует Тухеля L'Equipe.

Напомним, Неймар хочет покинуть ПСЖ, при этом приоритетом для форварда является возвращение в Барселону. Недавно бразилец присоединился к команде после отпуска, однако после разговора с руководством вновь покинул расположение клуба.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Курьезный гол, который решил судьбу триумфатора КАН в видеообзоре матча Сенегал – Алжир – 0:1
20 июля
1629
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
49
мин
Бавария
03:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук