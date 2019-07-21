Тухель: Неймар – игрок ПСЖ, он выйдет на поле в следующем матче

Нападающий ПСЖ Неймар уже в воскресенье вернется в расположение команды. Об этом сообщил наставник парижан Томас Тухель.

"Неймар – игрок ПСЖ. В воскресенье он приступит к тренировкам с командой, а 27 июля в Макао сыграет против Интера (в рамках Международного кубка чемпионов – прим. "Футбол 24"). На прошлой неделе он прошел тесты и получил время для завершающего этапа восстановления.

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Конечно, каждый тренер хотел бы иметь в своем распоряжении такого исполнителя. Я спокоен, ведь Неймар – игрок ПСЖ", – цитирует Тухеля L'Equipe.

Напомним, Неймар хочет покинуть ПСЖ, при этом приоритетом для форварда является возвращение в Барселону. Недавно бразилец присоединился к команде после отпуска, однако после разговора с руководством вновь покинул расположение клуба.

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