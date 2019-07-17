Тухель подтвердил желание Неймара уйти из ПСЖ – бразилец уже давно принял решение

Наставник французского Пари Сен-Жермен Томас Тухель прокомментировал ситуацию вокруг форварда Неймара, который не вернулся вовремя в лагерь парижан и хочет уйти из команды.

"Я всегда расстраиваюсь, когда игрок приезжает с опозданием. Между нами, однако, нет никаких недоразумений, в данный момент это дело клуба и Нея. Мы работаем вместе.

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Знал ли я, что Неймар хочет покинуть команду? Да, мне это было известно еще до Копа Америка. Но это внутренние дела клуба", – приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что на бразильского форварда претендует Барселона. Руководство "блаугранас" якобы уже предлагало ПСЖ обмен игроками с доплатой.

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