Неймар хочет покинуть ПСЖ любой ценой – на бразильца, кроме Барселоны, претендует Реал и другие топ-клубы

Звездный нападающий чемпионов Франции не оставляет мыслей о трансфере в другой клуб.

Неймар рассмотрит все возможные варианты перехода этим летом, информирует Mundo Deportivo.

ПСЖ объявил о трансфере Диалло

Переход в Барселону выглядит маловероятным, поэтому бразилец обратил внимание на другие европейские топ-клубы. Среди них – Реал, Ювентус, Бавария и Манчестер Юнайтед. Последний вариант не будет приоритетным из-за непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов. Другим претендентам также придется непросто в переговорах с парижанами, поскольку владельцы ПСЖ не собираются уменьшать своих финансовых требований по Неймара.

Сага с переходом нападающего может продолжаться до конца лета, когда в большинстве топ-чемпионатов закрывается трансферное окно (кроме Англии (8 августа) и Италии (25 августа)).

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