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Тухель: Неймар – гравець ПСЖ, він вийде на поле в наступному матчі

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Тухель: Неймар – гравець ПСЖ, він вийде на поле в наступному матчі
Томас Тухель та Неймар / ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар вже у неділю повернеться у розташування команди. Про це повідомив наставник парижан Томас Тухель.

"Неймар – гравець ПСЖ. У неділю він розпочне тренування з командою, а 27 липня у Макао зіграє проти Інтера (в рамках Міжнародного кубка чемпіонів – прим. "Футбол 24"). Минулого тижня він пройшов тести і отримав час для завершального етапу відновлення.

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Звісно, кожен тренер хотів би мати у своєму розпорядженні такого виконавця. Я спокійний, адже Неймар – гравець ПСЖ", – цитує Тухеля L'Equipe.

Нагадаємо, Неймар хоче покинути ПСЖ, при цьому пріоритетом для форварда є повернення в Барселону. Нещодавно бразилець приєднався до команди після відпустки, проте після розмови з керівництвом знову покинув розташування клубу.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
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