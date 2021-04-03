"Ничего особенного не было, пока мы не получили удаление. После этого мы не смогли справиться с ситуацией. Не знаю почему.

Дебютное поражение Тухеля с удалением и ассистом голкипера в видеообзоре матча Челси – Вест Бромвич – 2:5

Мы пропустили два очень легких гола. После красной карточки все пошло не так, как мы планировали. Мы должны смириться с поражением. Команда допустила серьезные ошибки, которые привели к желтым карточкам. Слишком много легких потерь мяча. Для нас было невозможно справиться с ситуацией.

Каждый их удар завершался голом. Очевидно, сегодня был не наш день. Мы должны правильно отреагировать. Главное – понять, почему так произошло. Я не ожидал такого. Вину должна разделить вся команда, в том числе и я. "Отряхиваемся" и двигаемся дальше", – цитирует Тухеля ВВС.

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