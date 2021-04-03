"Нічого особливого не було, допоки ми не отримали вилучення. Після цього ми не змогли впоратися з ситуацією. Не знаю чому.

Дебютна поразка Тухеля з вилученням і асистом голкіпера у відеоогляді матчу Челсі – Вест Бромвіч – 2:5

Ми пропустили два дуже легкі голи. Після червоної картки все пішло не так, як ми планували. Ми повинні змиритися з поразкою. Команда припустилася серйозних помилок, які призвели до жовтих карток. Занадто багато легких втрат м'яча. Для нас було неможливо впоратися із ситуацією.

Кожен їхній удар завершувався голом. Вочевидь, сьогодні був не наш день. Ми повинні правильно відреагувати. Головне – усвідомити, чому так сталося. Я не очікував такого. Провину повинна розділити вся команда, зокрема і я. "Обтрушуємося" і рухаємося далі", – цитує Тухеля ВВС.

Челсі вперше програв під керівництвом Тухеля – Вест Бромвіч сенсаційно забив лондонцям 5 м'ячів