Вильяреал принимает Реал Мадрид в матче 37-го тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вильяреал – Реал Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе MEGOGO. Комментировать поединок будет Александр Новак.

Лунин ничем не уступает Куртуа – в Испании озвучили главное преимущество бельгийца перед финалом ЛЧ

Андрей Лунин после двух матчей в запасе вернулся в стартовый состав Реала. Все, как обещал Карло Анчелотти. Итальянец еще на прошлой неделе анонсировал, что в двух турах до завершения Ла Лиги по разу сыграют украинец и Тибо Куртуа.

Распределение матчей можно интерпретировать как намек, что Лунин не будет играть в финале Лиги чемпионов. Ведь в последнем туре Ла Лиги, если верить Анчелотти, должен появиться Куртуа. Очевидно, чтобы быть в тонусе перед решающей игрой ЛЧ.