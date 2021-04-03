Лондонцы вышли вперед благодаря голу Пулишича, однако уже через 2 минуты остались в меньшинстве – Тиагу Силва получил вторую желтую карточку. В компенсированное к первому тайму время Матеус Перейра оформил дубль, превратив положение "синих" на катастрофическое. Во время первого гола бразильцу ассистировал голкипер Вест Брома Сэм Джонстон.

Челси впервые проиграл под руководством Тухеля – Вест Бромвич сенсационно забил лондонцам 5 мячей

Провалы обороны Челси продолжились во второй половине матча. Менди вытаскивал мяч из сетки после точных ударов Робинсона (еще один дубль) и Дианя. Фантастический Перейра к своим голам добавил еще два ассиста. Между этими моментами "спрятался" забитый мяч Маунта, который не позволил Челси избежать разгрома. 2:5 – первое поражение Томаса Тухеля во главе лондонцев вышло болезненным.