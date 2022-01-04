"Лукаку извинился и вернулся к тренировкам. Мне важно было понять, что в том интервью не было злых намерений. Проблема не столь велика, как люди ее видят. Это не мелочь, конечно, но мы можем сохранять спокойствие и принять его извинения.

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Ромелу осознает, что натворил. Он чувствует вину и хочет все уладить. Возможно, отголосок этого интервью еще долго будет сопровождать нас, но Лукаку может справиться с давлением. В любом случае у него нет выбора. Он игрок Челси.

Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку команде. Он работает на максимум. Именно поэтому интервью вызвало такой шок. У нас с Ромелу никогда не было проблем, это приятный эмоциональный парень. Надеюсь, болельщики будут его поддерживать. Пора двигаться дальше", – сказал Тухель на пресс-конференции.

Лукаку в недавнем интервью заявил, что хотел бы вернуться в Интер после неудачного периода в Челси. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.

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