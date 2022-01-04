"Лукаку попросив вибачення та повернувся до тренувань. Мені важливо було зрозуміти, що в тому інтерв'ю не було злих намірів. Проблема не настільки велика, як люди її бачать. Це не дрібниця, звичайно, але ми можемо зберігати спокій і прийняти його вибачення.

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Ромелу усвідомлює, що накоїв. Він відчуває провину та хоче все залагодити. Можливо, відгомін цього інтерв'ю ще довго буде нас супроводжувати, але Лукаку може впоратися з тиском. В будь-якому разі він не має вибору. Він гравець Челсі.

Немає жодних сумнівів у відданості Лукаку команді. Він працює на максимум. Саме тому інтерв'ю спричинило такий шок. У нас з Ромелу ніколи не було проблем, це приємний емоційний хлопець. Сподіваюся, вболівальники будуть його підтримувати. Час рухатися далі", – сказав Тухель на пресконференції.

Лукаку у нещодавньому інтерв'ю заявив, що хотів би повернутись в Інтер після трохи невдалого періоду в Челсі. У нинішньому сезоні АПЛ він провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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