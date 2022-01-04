Лукаку своим интервью возмутил всех в Челси: игроки в шоке, руководство в гневе, Томас Тухель отстранил форварда. Во время диалога с тренером бельгиец якобы сумел объяснить свою позицию и убедил в лояльности.

Тухель, по информации СМИ, решил вернуть Лукаку в состав перед сегодняшним матчем с Тоттенхэмом. Однако без санкций не обойдется. Челси оштрафует Ромелу на 600 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лукаку в недавнем интервью заявил, что хотел бы вернуться в Интер после неудачного периода в Челси. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.

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