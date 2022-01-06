Тухель – о возвращении Лукаку: "В последние дни он выглядел расслабленным"
Главный тренер Челси Томас Тухель оценил игру Ромелу Лукаку по мотивам матча Кубка лиги против Тоттенхэма (2:0).
"Все отлично, я очень доволен. Я был почти уверен, что на него эта ситуация не повлияет. Даже в последние дни он казался расслабленным, прекрасно справлялся с ситуацией и двигался дальше.
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Ромелу способен справиться с давлением и проблемами. Он демонстрировал хорошую игру, много отрабатывал в защите и имел голевые моменты", – сказал Тухель ВВС.
Напомним, недавно Лукаку дал скандальное интервью, где выразил претензии к Тухелю и желание вернуться в Интер, за что был отстранен от команды на один матч.
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