"Все отлично, я очень доволен. Я был почти уверен, что на него эта ситуация не повлияет. Даже в последние дни он казался расслабленным, прекрасно справлялся с ситуацией и двигался дальше.

Лукаку раскаялся перед фанатами Челси за скандальное интервью

Ромелу способен справиться с давлением и проблемами. Он демонстрировал хорошую игру, много отрабатывал в защите и имел голевые моменты", – сказал Тухель ВВС.

Напомним, недавно Лукаку дал скандальное интервью, где выразил претензии к Тухелю и желание вернуться в Интер, за что был отстранен от команды на один матч.

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