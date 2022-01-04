"Дорогие фанаты, я сожалею о том, что огорчил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.

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Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу: усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

Также я извиняюсь над тренером, партнерами, руководством, поскольку считаю, что мои комментарии были в неподходящий момент. Я хотел бы оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру во благо команды", – сказал Лукаку.

Бельгийский форвард в недавнем интервью заявил, что не чувствует себя счастливым в Челси, хотел бы вернуться в Интер и имеет претензии к наставнику "синих" Томасу Тухелю.

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