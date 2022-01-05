В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги сошлись Челси и Тоттенхэм. В прошлом сезоне команды в этом турнире пересеклись на стадии 1/8 финала и тогда победу в серии послематчевых пенальти праздновали "шпоры" (после промаха Мейсона Маунта). Изюминки противостоянию добавляла также персона главного тренера Тоттенхэма Антонио Конте, вернувшегося на Стемфорд Бридж в гости к своей бывшей команде. Кроме того, Тухель выпустил на поле Ромелу Лукаку, которому накануне пришлось извиняться перед наставником и болельщиками Челси за свое интервью, в котором он выразил недовольство положением в Лондоне.

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Уже на первых секундах Лукаку тараном ворвался в штрафную соперника, но его пас заблокировали защитники. Впоследствии Маунт со штрафного направил мяч мимо ворот. А на 5-й минуте Челси забил: Алонсо обокрал соперника в центре поля, промчался левым флангом и сбросил на Хаверца. Кай забежал в штрафную и с острого угла пробил в противоход киперу. Сфера задела игрока "шпор" и влетела в сетку – 1:0.

"Синие" продолжили давить и Хаверц на 12-й минуте мог оформить дубль: на его выстрел в ближний угол после отскока от защитника гостей в падении среагировал Льорис.

Тоттенхэм очень тяжело доходил до владений Аррисабалаги и до середины первого тайма не смог нанести хотя бы один удар по воротам Челси. Тем не менее, давление подопечных Тухеля на 35-й минуте привело к штрафному, навес с которого эффектным ударом головой в свои ворота замкнул Дэвис, записав в пассив автогол.

К концу тайма Лукаку мог снимать вопрос о победителе, но после навеса направил сферу головой в считанных сантиметрах от левой стойки.

После перерыва Тоттенхэм получил право на опасный стандарт – Кейн со штрафного закручивал в дальний угол, но Аррисабалага в падении сумел отразить круглого. В ответ Зиеш пробивал с правого фланга с выгодной позиции – прямо в руки Льорису. Вернер, вышедший на второй тайм вместо Хаверца, упустил хороший шанс отличиться, разрядив пушку из-за пределов штрафной мимо правой стойки. Вскоре немец вышел на свидание с Уго и пытался перекинуть мяч через него – француз в прыжке остановил сферу рукой. В конце матча Алонсо со штрафного попал в голову Кейну, а Лукаку в перспективной ситуации в штрафной "шпор" проиграл борьбу защитнику. Уже в добавленное время Ромелу мог забить гол престижа, но попал прямо в руки голкиперу.

Поражение Тоттенхэма стало первым для Конте после возвращения на Туманный Альбион. У итальянского специалиста будет неделя, чтобы подобрать ключи к воротам Челси в ответном матче.

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