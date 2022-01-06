"Все чудово, я дуже задоволений. Я був майже певен, що на нього ця ситуація не вплине. Навіть останніми днями він здавався розслабленим, чудово справлявся із ситуацією та ментально рухався далі.

Лукаку розкаявся перед фанатами Челсі за скандальне інтерв'ю

Ромелу здатний впоратися з тиском та проблемами. Він демонстрував хорошу гру, багато відпрацьовував у захисті та мав гольові моменти", – цитує Тухеля ВВС..

Нагадаємо, нещодавно Лукаку дав скандальне інтерв'ю, де висловив претензії до Тухеля та бажання повернутись в Інтер, за що був усунений від команди на один матч.

Челсі впевнено здолав Тоттенхем в першому матчі 1/2 Кубка ліги – Конте не знайшов ключів до воріт своєї екс-команди