Димитри Туанзебе, агент и брат защитника Наполи Акселя Туанзебе, прокомментировал уход игрока из Астон Виллы и переезд на Апеннины.

"Аксель очень рад, что начал новый этап в своей футбольной карьере, выступая за границей и за клуб с такой богатой историей и поклоняющимися футболу болельщиками.

Наполи подписал защитника Манчестер Юнайтед

Аксель не решался уходить из Астон Виллы, пока не стало ясно, что он не первый вариант для тренера на позицию центрального защитника. После прихода Стивена Джеррарда на Вилла Парк появилось ощущение, что вражда между Ман Юнайтед и Ливерпулем ожила.

Чтобы избежать недоразумения: Аксель был готов остаться в Астон Вилле, ему нравились фанаты и жизнь в Бирмингеме, но он может построить хорошую карьеру и реализовать свой потенциал только в такой среде, где ему будет предоставлена ​​справедливая возможность играть", – цитирует Димитри Football Italia .

В первой части сезона Аксель Туанзебе провел 11 матчей за "вилланов". До лета воспитанник МЮ будет одевать футболку Наполи на правах аренды.

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