Дімітрі Туанзебе, агент і брат оборонця Наполі Акселя Туанзебе, прокоментував відхід гравця з Астон Вілли та переїзд на Апенніни.

"Аксель дуже радий, що розпочав новий етап у своїй футбольній кар'єрі, виступаючи за кордоном і за клуб з такою багатою історією та вболівальниками, які поклоняються футболу.

Наполі підписав захисника Манчестер Юнайтед

Аксель не наважувався йти з Астон Вілли, допоки не стало зрозуміло, що він не є першим варіантом для тренера на позицію центрального захисника. Після приходу Стівена Джеррарда на Вілла Парк з'явилось відчуття, що ворожнеча між Ман Юнайтед і Ліверпулем ожила.

Щоб уникнути непорозуміння: Аксель був готовий залишитися в Астон Віллі, йому подобалися фанати та життя в Бірмінгемі, але він може побудувати хорошу кар'єру та реалізувати свій потенціал тільки в такому середовищі, де йому буде надано справедливу нагоду грати", – цитує Дімітрі Football Italia.

У першій частині сезону Аксель Туанзебе провів 11 матчів за "вілланів". До літа вихованець МЮ одягатиме футболку Наполі на правах оренди.

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