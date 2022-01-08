Наполи подписал защитника Манчестер Юнайтед
17:37 - Читати українською
Аксель Туанзебе испытает свои силы в Серии А.
Наполи договорился с Манчестером Юнайтед об аренде защитника Акселя Туанзебе, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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Соглашение между сторонами рассчитано до лета. Первую половину сезона 24-летний англичанин защищал цвета Астон Виллы также на правах аренды. Аксель является воспитанником Юнайтед и дебютировал за главную команду манкунианцев в 2017-м.
В нынешнем сезоне АПЛ Туанзебе провел 9 матчей. Портал transfermarkt оценивает игрока в 8 млн. евро.
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