"Мы понемногу набираем форму, привыкаем к полю. Перед этим я тренировался во Львове на искусственных полях, так что немного тяжело дается переход, ноги быстрее забиваются. Вливаюсь в работу. Все новое – коллектив, тренеры.

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Я многих ребят знаю, пересекались много раз, играем в одной лиге. С тем же Николаем Матвиенко играли в Карпатах. Всё хорошо, в коллективе проблем нет. Работа с мячом для футболиста всегда лучше, чем бегать по кругу. Игровые серии дают только положительные эмоции.

Все мысли сейчас там, в Украине. Как только прилетели ракеты во Львов, мне сразу позвонили знакомые. Исчезло электричество... Очень неприятно, ведь ты находишься здесь, у тебя все хорошо, тренируешься, имеешь какие-то положительные эмоции. А там люди сидят в бомбоубежищах. Трудно смотреть и слушать. Но мы должны все делать для того, чтобы давать положительные эмоции своему народу", – цитирует Гуцуляка официальный сайт УАФ.

Напомним, "сине-желтые" проводят сбор перед стыковым матчем ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Перед ним подопечные Александра Петракова проведут пять подготовительных спаррингов.

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