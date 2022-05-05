"Ми потрохи набираємо форму, звикаємо до поля. Перед цим я тренувався у Львові на штучних полях, тож трохи важко дається перехід, ноги швидше забиваються. Вливаюся в роботу. Усе нове – колектив, тренери.

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Я багатьох хлопців знаю, пересікалися чимало разів, граємо в одній лізі. З тим же Миколою Матвієнком грали в Карпатах. Все добре, у колективі проблем немає. Робота з м’ячем для футболіста завжди краща, ніж бігати по колу. Ігрові серії дають лише позитивні емоції.

Усі думки нині там, в Україні. Як тільки прилетіли ракети у Львів, мені одразу зателефонували знайомі. Зникла електрика... Дуже неприємно, адже ти перебуваєш тут, у тебе все добре, тренуєшся, маєш якісь позитивні емоції. А там люди сидять у бомбосховищах. Важко дивитися і слухати. Але ми маємо все робити для того, щоб давати позитивні емоції своєму народу", – цитує Гуцуляка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" проводять збір перед стиковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Перед ним підопічні Олександра Петракова проведуть 5 підготовчих спарингів.

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