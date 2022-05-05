Футболисты Динамо и форвард СК Днепр-1 Артем Довбик прибыли в расположение сборной Украины в Словении, сообщает официальный сайт Динамо.

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Среди новоприбывших голкипер Георгий Бущан, защитники Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, полузащитники Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, форвард Артем Беседин, а также Артем Довбик, участвовавший в благотворительных поединках киевлян..

Напомним, "сине-желтые" проводят сбор перед стыковым матчем ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Перед ним подопечные Александра Петракова проведут пять подготовительных спаррингов.

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