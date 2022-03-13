"Это было так эмоционально для меня из-за ситуации в моей стране. Мне так тяжело сейчас, в этот момент думать о футболе, когда каждый день российская армия убивает украинцев.

Это было столь эмоционально. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я просто хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые поддерживают меня все время, каждый день. Болельщикам Вест Хэма, которые также поддерживают меня и всех украинцев. Спасибо всем британцам, потому что мы чувствуем, что вы нас поддерживаете.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1

Я чувствовал поддержку болельщиков и пытался выложиться на поле, потому что знаю, насколько важна для нас сегодняшняя игра. Я не готов на 100%, потому что за последние две недели я тренировался, возможно, три или четыре раза. С 26 февраля мне разрешили отдыхать четыре дня, потому что было невозможно тренироваться, я думал только о своей семье и своих людях. Я просто пытался выложиться на поле.

Мой гол? Бенрама отдал мне мяч. В штрафной у вас не так много времени, поэтому нужно делать все очень быстро, и я успел. Для меня очень важно чувствовать поддержку со стороны тренера, моих товарищей по команде и болельщиков. Когда я это чувствую, я отдаю все силы болельщикам и клубу", – цитирует Ярмоленко ВВС.

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