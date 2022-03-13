Матч был довольно скучным, пока на поле не появился Андрей Ярмоленко. На 52-й минуте украинец заменил Антонио, а вскоре открыл счет мастерским ударом. Слезы автора гола, овации трибун – это явно один из самых эмоциональных моментов сезона АПЛ.

Гол Ярмоленко помог Вест Хэму переиграть Астон Виллу, Челси дожал Ньюкасл, Лидс впервые победил с новым тренером

Форналс удвоил преимущество Вест Хэма, но красивый ответ Джейкоба Рэмзи не позволил лондонцам расслабиться в компенсированное время. Ярмоленко и компания отбились, так что могут праздновать важную победу – 2:1.