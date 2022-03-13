Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1
19:21 - Читати українською
Вест Хэм одолел Астон Виллу в матче 29 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
Джейкоб Рэмзи 90’
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
90’ Джейкоб Рэмзи
Матч был довольно скучным, пока на поле не появился Андрей Ярмоленко. На 52-й минуте украинец заменил Антонио, а вскоре открыл счет мастерским ударом. Слезы автора гола, овации трибун – это явно один из самых эмоциональных моментов сезона АПЛ.
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Форналс удвоил преимущество Вест Хэма, но красивый ответ Джейкоба Рэмзи не позволил лондонцам расслабиться в компенсированное время. Ярмоленко и компания отбились, так что могут праздновать важную победу – 2:1.
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