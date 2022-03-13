Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла – 2:1
19:21 - Читать на русском
Вест Хем здолав Астон Віллу у матчі 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
70’ Андрій Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
Джейкоб Ремзі 90’
70’ Андрій Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
90’ Джейкоб Ремзі
Матч був доволі нудним, допоки на полі не з'явився Андрій Ярмоленко. На 52-й хвилині українець замінив Антоніо, а незабаром відкрив рахунок майстерним ударом. Сльози автора гола, овації трибун – це явно один з найемоційніших моментів сезону АПЛ.
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Форналс подвоїв перевагу Вест Хема, але красива відповідь Джейкоба Ремзі не дозволила лондонцям розслабитись у компенсований час. Ярмоленко і компанія відбилися, тож можуть святкувати важливу перемогу – 2:1.
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