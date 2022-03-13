Вест Хем здолав Астон Віллу у матчі 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Матч був доволі нудним, допоки на полі не з'явився Андрій Ярмоленко. На 52-й хвилині українець замінив Антоніо, а незабаром відкрив рахунок майстерним ударом. Сльози автора гола, овації трибун – це явно один з найемоційніших моментів сезону АПЛ.

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Форналс подвоїв перевагу Вест Хема, але красива відповідь Джейкоба Ремзі не дозволила лондонцям розслабитись у компенсований час. Ярмоленко і компанія відбилися, тож можуть святкувати важливу перемогу – 2:1.