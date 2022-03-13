Чемпионат Англии 2020/21, 29-й тур

Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1

Голы: Ярмоленко, 70, Форналс, 82 – Рэмзи, 90

Лидс – Норвич – 2:1

Голы: Родриго, 14, Гэлхардт, 90+4 – Маклин, 90+1

Саутгемптон – Уотфорд – 1:2

Голы: Эльюнусси, 45 – Кучо, 14, 34

Челси – Ньюкасл – 1:0

Гол: Хаверц, 79

Вест Хэм в результате поражения Ливерпуля в предыдущем туре серьезно усложнил себе жизнь, отпустив МЮ на пять очков, а Арсенал – на три. Снизу поджимали Вулверхэмптон и Тоттенхэм, так что "молотобойцы" могли вообще без зоны еврокубков остаться. В таких условиях домашняя победа над Астон Виллой была критически важна.

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Впрочем, первый тайм оказался очень слабым и бедным на моменты. Через 11 минут после старта второго Дэвид Мойес не выдержал, бросив в бой Ярмоленко – и это сработало! На 70-й минуте он принял передачу в штрафную от Бенрама и вторым касанием эффектно отправил мяч в дальний угол. 1:0! Это первый гол Андрея в АПЛ начиная с июля 2020 года. Кстати, тогда он тоже вышел на замену и забил Астон Вилле.

Через 12 минут Вест Хэм добил бирмингемцев. Бенрама оформил второй ассист – на этот раз на Форналса. 2:0! Рэмзи на 90-й сократил отставание, однако отыграться Астон Вилла уже не смогла. Вест Хэм празднует победу.

В параллельной встрече Лидс принимал Норвич, пытаясь одержать первую победу под руководством Джесси Марша. Уже на 14-й минуте Родриго вывел йоркширцев вперед – его гол оставался единственным до конца основного времени. Впрочем, на 1-й компенсированной Маклин неожиданно сравнял счет.

Казалось, что это будет ничья, но хозяева не сдались. Марш сразу же выпустил на поле Гэлхардта, а тот уже на 4-й компенсированной забил второй гол в ворота "канареек" – он и принес Лидсу победу. 2:1!

Саутгэмптон в родных стенах встретился с Уотфордом. "Шершни" в случае победы сравнялись бы с Эвертоном по очкам – а "ириски" шли прямо над зоной вылета, держась на спасительной 17-й строчке. Мотивация гостей была так сильна, что они провели два гола еще до 34-й минуты – в обоих случаях отличился Кучо Эрнандес.

Саутгемптон сократил отставание перед перерывом усилиями Эльюнусси. Впрочем, за весь второй тайм святым так и не удалось забить еще один гол. Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Уотфорда, которому удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию.

Челси на "Стэмфорде Бридж" принимал Ньюкасл. "Сороки" не знали поражений в 9-ти матчах АПЛ подряд, так что лондонцы должны были готовиться к тяжелому поединку – таким он и вышел. На перерыв команды отправились при нулях на табло, и даже после выхода Лукаку и Ковачича в середине второго тайма дожать гостей никак не удавалось.

На 79-й минуте Хаверц сумел открыть счет с передачи Жоржинью. Его гол и решил судьбу противостояния. Челси отмечает минимальную победу.

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