"2020 стал для меня годом прорыва в спортивном плане и дал мне много нового: я стал больше играть и поучил опыт – это основное для футболиста.

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Были как хорошие моменты, так и ошибки. Три главных события: первый матч с Десной, победа в чемпионате Украины и дебют в Лиге чемпионов", – сказал Трубин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, 19-летний голкипер в конце первой половины сезона вытеснил из основного состава Андрея Пятова и продемонстрировал настоящий класс в решающих матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне он провел за основную команду Шахтера 13 матчей (8 – в УПЛ и 5 – в ЛЧ).

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