Де може опинитися Маліновський у найближчому майбутньому? Як Ярмоленку, Зінченку та Яремчуку вийти зі скрутних ситуацій? Хто претендує на те, щоб замінити Каштру у Шахтарі і який світовий гранд цікавився Шведом? Масштабне інтерв'ю "Футбол 24" із Алексом Великих, авторитетним експертом і скаутом Кальярі.

Шевченко і Ребров

– Чи варто очікувати відходу Андрія Шевченка зі збірної України після Євро-2020?

– Вважаю, що головний тренер збірної продовжить роботу з командою. Важливим фактором може стати рішення CAS, особливо його мотиваційна частина. Маємо можливість побачити команду на Євро, проте ймовірне рішення не на користь України і матчі не в еліті Ліги націй – це крок назад. Це може погіршити умови підготовки до відбіркових матчів чемпіонату світу. Проте й сама група для України не є зручною.

– Чи готовий Шевченко до клубної роботи? Продовжуючи працювати зі збірною, він не пересидить?

– Моя думка щодо якості Шевченка, як тренера, є високою. Вона базується на трьох головних чинниках роботи тренера в сучасному футболі.

1) Зараз тренер – це людина, яка повинна мати здатність керувати складом помічників, а тому, дивлячись, як Шевченко працює в збірній зі своїми помічниками, ми можемо зробити висновок, що він готовий.

2) Зараз тренер – це людина, яка вміє мотивувати гравців та вести за собою. Андрій Миколайович уміє це робити, у чому ми переконалися на тренуванні напередодні матчу з Іспанією – як він налаштовував гравців і як це потім дало переможний результат.

"Синку, не треба сміятися, мені не до сміху": Шевченко жорстко поговорив з підопічними перед матчем з Іспанією

3) Тренер – це людина, яка повинна вміти спілкуватися з пресою, витримувати тиск і мати авторитет у колі міжнародного футболу. Ім'я та славетна історія, знання мов – це все у нашого фахівця є.

Питання – коли йти до клубу – не можна вирішити без реальних пропозицій. Найбільш можливим моментом міг би бути 2020 рік – у Мілан. Проте несподіваний прогрес роботи Стефано Піолі та невизначеність у клубному керівництві італійців завадили цьому переходу. Перенесення фінальної частини Євро, ковідна криза – все це є складовою частиною проблеми.



– Сергій Ребров виграв із Ференцварошем два чемпіонства, вивів команду в ЛЄ та ЛЧ. Вже вичерпав себе в Угорщині, чи може досягти більшого?



– Колись я сказав з цього приводу наступне: якщо українські футболісти грають в АПЛ, то чому українській фахівець не може бути тренером в АПЛ? Мав на увазі передусім Сергія Реброва. Прогрес цього тренера з Ференцварошем ми бачимо в останні два сезони: минулого – в Лізі Європи, тепер – потрапляння в Лігу чемпіонів. Успішна робота має привернути увагу клубів більш сильного (з усією повагою до угорської ліги) чемпіонату. Проте можливість ще раз спробувати сили в Лізі чемпіонів стане для Сергія Станіславовича привабливою альтернативою.

Вважаю, що його рівень зараз наближається до рівня середніх клубів топ-5 чемпіонатів, але ще недостатній для команд категорії "топ". Проте, це тренер амбіційний, аналітично-індуктивного стилю мислення, звик до самоаналізу. Припускаю, що вплив іноземних помічників на стиль тренерської роботи тут навіть менший, ніж у Шевченка, проте відхід від стереотипів такий самий. Взагалі, мені так здається, що є якась цікава та особлива конкуренція між цими екс-партнерами по клубу і збірній України. Добра, дружня, спортивна конкуренція вже в тренерській кар'єрі – і це чудово!

"Вірю, що Даріо очолить Шахтар"

– Контракт Каштру із Шахтарем чинний до завершення сезону. Варто чекати продовження співпраці, чи буде зміна тренера для "гірників"?



– Питання тренера для Шахтаря – то дуже складний момент. На мою особисту думку, якби результат матчу у Мілані склався не на користь українського клубу, питання тренера було б вирішене вже взимку, або дійсно після закінчення сезону. Проте стався дивовижний, на мій погляд, результат, який хоч і не вивів "гірників" вже третій сезон поспіль у наступний раунд Ліги чемпіонів, проте подарував всім нам ще одну команду у євровесні.

Матчі чемпіонату, де боротьба з Динамо нарешті стала реальною, ігри в Лізі Європи – все це стане показниками можливостей Каштру, його тренерських здібностей в умовах жорсткої конкуренції всередині чемпіонату.

– Чи реальною виглядає рокіровка Каштру – Срна після закінчення сезону?

– Я неодноразово говорив, що для Шахтаря важливе не лише ім'я тренера чи його досвід на посаді. Для такого амбітного й дуже міцно структурованого клубу має значення чітке планування, закладене на двох фундаментах: дотримання клубної філософії побудови гри на атакувальних діях, контролі м'яча технічними гравцями, і наявність у системі молодих сильних виконавців, яких треба навчати. Тому вибір фахівця повинен відповідати цим критеріям, аби не ламати щось чи різко змінювати курс розвитку, побудови гри.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин

Тож тренер Шахтаря повинен: а) знати і поділяти клубну філософію гри; б) бути вчителем для молодих талантів, а це в сучасному футболі означає бути лідером для молоді, мати авторитет та вміти комунікувати чітко й модерно. Вважаю, цим критеріям Даріо Срна повністю відповідає, а фахівці, які працюють у клубі, завжди зможуть йому допомогти. Думаю, дехто зі спеціалістів штабу Каштру може залишитися і після зміни головного тренера, якщо, наприклад, буде Срна. Та й сам Каштру може дати ще багато – можливо, на іншій посаді. Посаді, що відповідає італійському технічному директору, або є наближеною до українського розуміння цього питання – головний методист клубу. Вірю, що колись Даріо очолить Шахтар, проте коли настане цей момент – краще знає лише керівництво, менеджмент клубу.

– Ви працювали зі Срною у Кальярі. Чи готовий Даріо до самостійної роботи в ролі тренера?

– В Італії я мав можливість побачити та відчути не лише майстерність Даріо, як гравця, але і його авторитет, як людини та професіонала в усьому. Недаремно він вважався людиною, яка змінювала команду, починаючи з роздягальні. Кожне тренування ставало прикладом віддачі й любові до футболу. Вважаю, що прогрес того ж Ніколо Барелли був наслідком впливу від Даріо. Міжнародний досвід і харизма доповнюють портрет майбутнього тренера.



– Чи варто Шахтарю намагатися втримати Тайсона, який неодноразово заявляв про бажання покинути клуб?

– Продовження перебування Тайсона в команді – це, безумовно, одне з тих питань, вирішення якого стане показником політики клубу в конкретний період. З одного боку ми маємо не продовжений контракт гравця, заяви про його нібито бажання піти з клубу. З іншого боку є розуміння, що він все ще дуже потрібна одиниця для гри команди. Лідери колективу вже немолоді – Тайсон, Марлос, Мораєс, Степаненко. Перспективні Тете, Маркос Антоніо і Додо ще не є тими гравцями, на плечі яких можна покласти тиск відповідальності за результат, адже для якісного зростання талановитої молоді потрібна певна свобода дій – без остраху за результат.

Вважаю, що, залишившись, Тайсон може стати певним вибором для клубу. Тим паче, навідміну від Марлоса, фізичний тип структури Тайсона дозволить йому провести ще мінімум 2 роки на високому рівні. Матч з Інтером у Мілані став тому прикладом. Проте чи зможе сам Тайсон знайти додаткову мотивацію і чи сам клуб додатково мотивуватиме гравця, ми не знаємо. Взимку це буде певний ребус, який Шахтар спробує вирішити якнайкраще. До речі, Марлоса я згодом бачу на тренерській роботі не лише в клубі, але й помічником у збірній України... Але це лише моє персональне бачення.

– Рокіровка основних воротарів Трубін – Пятов вже відбулася? Що Пятову робити далі: залишитися другим воротарем, конкурувати за місце в старті чи змінити команду? Де б він у такому випадку міг грати?

– Прогрес Трубіна – це один із яскравих прикладів взаємодії академії Шахтаря і головної команди. З цього приводу хочу подякувати як тренерам, так і керівникам і головному тренеру Каштру.

Вперше я побачив цього хлопця у 2017 році на відео матчів юнацьких команд Шахтаря, а наступного року мав можливість запросити Шахтар U-17 на турнір в Італію, де команда посіла друге місце, програвши у фіналі лише в серії пенальті місцевій збірній. Там Трубін, як і ще деякі гравці Шахтаря, привернув увагу багатьох фахівців. Прекрасні фізичні дані одразу помітні, проте справжньою силою цього молодого кіпера є його характер та бажання прогресувати. Нелегко стати першим номером у складі чемпіона України, де грає уславлений голкіпер національної збірної Андрій Пятов, але саме конкуренція дала поштовх до прогресу. Взагалі, конкуренція і довіра – це два найважливіші чинники для зростання футболістів.

Стосовно Пятова, то вважаю, що йому не варто кудись переходити, він у цьому клубі вже як вдома. Він є частиною історії Шахтаря і після Євро-2020 сконцентрується лише на виступах за клуб, буде добрим наставником для молоді не тільки у воротах, але й, що найважливіше, у роздягальні.

– Миколу Матвієнка сватають до різних команд. Наскільки реальним виглядає його переїзд до сильнішого чемпіонату?

– Думаю, Миколі ще зарано переїжджати до топ-чемпіонату. Тим паче, він грає за Шахтар, а з цього клубу навіть у провідні ліги йдуть лише в топ-команди. Час є, прогрес є, можливість стабільно грати є, а це головне для молодого футболіста як у клубі, так і в збірній. Буде ще час й для нього, важливо зберігати бажання та мати здоров'я.

"Якби Циганков забив Ювентусу..."

– Які найбільш проблемні позиції для Динамо та Шахтаря у поточному сезоні?

– Стосовно кадрових проблем у грандів українського футболу, то виділив би такі позиції:

1) Центральний захисник. Сильний, не дуже молодий центрбек із досвідом, бажано з лівою ногою; такий, що вміє зробити першу передачу і бути прикладом, поруч із яким зростатимуть молоді захисники та клубні вихованці;

2) Опорний півзахисник. Різкий, динамічний, з відбором, антропометрією, яка дозволить добре грати головою при стандартах, і бажано – з гарним дальнім ударом;

3) Центральний нападник. Чиста "дев'ятка" з гарною антропометрією, що може чіплятися за м'яч, нав'язувати силову боротьбу і, що головне, завершувати епізоди ударами по воротах. Для Шахтаря це повинен бути гравець, який вміє комбінувати з бразильським півзахистом, а тому, вважаю, підійде нападник із цієї ж сонячної країни. Для Динамо – форвард, який буде яскравим не лише технічно, але й підходитиме під типове бачення Луческу. Такий собі умовний Луїс Адріано, проте зовсім необов'язково, щоб він був бразильцем.

– Чи завадила Супрязі постійна присутність у ЗМІ? Чи готовий він до виступів у топ-чемпіонатах?

– Супряга – дуже перспективний форвард, який буде майбутнім для збірної України на цій позиції. Не вважаю, що розмови навколо нього вплинули негативно. Впевнений, що це надало йому додаткового стимулу показати себе в усій красі, але... молодість зробила своє. Надвелика вимогливість до самого себе не посприяла спокійній грі – від цього постраждали і футболіст, і Динамо. Проте все це мине. Він – форвард, а вони живуть голами. Я у Супрягу вірю і хочу, щоб він вірив у себе та заспокоївся – все буде ОК.

– Циганков забивав Барселоні, Ференцварошу, збірним Франції та Іспанії. Чи варто Динамо утримувати його надалі?

– Якби Циганков забив Ювентусу у виїзному матчі Ліги чемпіонів, його статистика проти топів була б супер. Проте й зараз, з урахуванням віку гравця, він входить у число лідерів збірної та клубу. Вважаю, що Євро стане вирішальним щодо команди, в якій Віктор опиниться після Динамо. Лише це для мене зараз невідоме. Бо те, що він поїде у топ-чемпіонат, я не сумніваюся. Здоров'я Віктору і гарного трансферу Динамо!

– Чи реальним буде трансфер Миколенка до провідної ліги у 2021 році?

– Миколенко – у європейському топі, як молодий лівий фланговий захисник. Гра саме на фланзі, його атакувальні проходи мають зараз більше значення для оцінки, аніж не зовсім вдалі дії в захисті чи невпевнена гра у матчах, де він був змушений грати центральним захисником. Попри деякі критичні зауваження щодо його перспектив у Європі, я продовжую високо оцінювати цього футболіста і вважаю, що вдала гра у весняних єврокубках, а також Євро-2020 стануть для нього гарною вітриною. Він обов'язково виступатиме у топ-чемпіонаті і, я переконаний, у топ-клубі.

"Ярмоленко опинився у Європі трохи запізно"

– Гент Романа Яремчука переживає не найкращі часи. Чи залишається українець настільки ж цікавим для європейських клубів? Його переходу варто чекати?

– Криза бельгійського Гента – це, на жаль, не дуже приємна історія. Те, що в цю історію вписали українського форварда, теж не дає можливості говорити позитивно про його сезон. Проте у збірній він, як на мене, провів добрі матчі і допоміг команді.

Вважаю, його потенціал вищий, ніж те, що ми бачили у цьому сезоні, і, мабуть, час переходу до іншого чемпіонату вже підійшов. Звичайно, говорити про переїзд у лігу не із топ-5 я б не хотів, а тому в решті матчів за свою команду Роману треба ще доводити потенційним покупцям необхідність викласти бажані для Гента гроші за трансфер. Навряд чи його відпустять задешево – і це найбільша проблема ймовірного трансферу. Зацікавленість ним в Італії була й залишається, відверто – вона трохи нижча цього сезону, аніж попереднього, але й про коронакризу, яка вдарила по футболу, не треба забувати.

Роману варто вирішити питання трансферу ще до матчів Євро-2020. У такому випадку він буде більш розкуто й сконцентровано грати за збірну, та й ціна після європейського форуму знову може вирости – стане ще важче змусити бельгійців відпустити українця за прийнятну суму. Клуби із Німеччини та першої вісімки чемпіонату Італії – це його формат.

– Олександр Зінченко майже втратив ігрову практику в Манчестер Сіті. Ще варто боротися за місце у складі, чи настав час змінювати команду?

– Зінченко упродовж своєї кар'єри неодноразово доводив, що вміє долати труднощі. Його сьогоднішнє становище у топ-клубі Англії є ще одним моментом, який він зможе подолати. Будь-якому гравцеві важко відмовитися від співпраці з такою постаттю світового футболу як Гвардіола. Тому, перш ніж наважитися на зміну клубу, варто добре обміркувати ситуацію та проаналізувати можливі варіанти. Попит на Зінченка, звичайно, є. Клуби АПЛ, Італії та Іспанії, думаю, були б особливо зацікавлені у гравцеві збірної України.

– Руслан Маліновський досі не має стабільного місця в Аталанті. Що робити?

– Руслан – це вже сформований дорослий гравець, який є лідером збірної України. Перший сезон у Серії А можна вважати успішним як для гравця, що отримав настільки вимогливого фахівця, як Гасперіні. Вдалі виступи Аталанти в Лізі чемпіонів минулого і теперішнього сезонів свідчать, що тренер знає свою справу. А Руслану знову знайдеться місце на полі, адже матчів на турнірній дистанції вистачатиме.

"Маліновський – браво! Гол – перлина!": італійські ЗМІ вибухнули епітетами, описуючи камбек українця на "вакантне" місце

Його якість, працьовитість, сформована європейська ментальність і гарна преса в Італії допоможуть віднайти своє місце в старті. Не думаю, що цього сезону слід очікувати переходу до іншого чемпіонату, проте, можливо, після Євро з'являться пропозиції трішки переміститися всередині країни... Неподалік від Бергамо, яке так подобається його прекрасній сім'ї.

– Андрія Ярмоленка відправляють у Туреччину. Наскільки реальний цей перехід?

– Ярмоленко, на жаль, опинився у Європі трохи запізно, аби дати максимум того, що в нього є. Травми теж зашкодили. Інтенсивність АПЛ – це всім відомий фактор, а тому немолодим футболістам вкрай складно. Туреччина зараз не є чемпіонатом, спроможним платити великі гроші, а тому його поява там буде для мене несподіванкою. Вважаю, Андрій ще зможе пограти у європейських топ-чемпіонатах.

"Свій шанс у Луніна буде"

– Олександр Зубков провів хороший матч проти Динамо у Лізі чемпіонів. Чи готовий він до сильнішого чемпіонату?

– Фізичні показники Зубкова, помножені на його бойовий характер – це головні якості українського легіонера угорського клубу. Він дійсно заслужив на сильнішу лігу, проте, можливо, не на топ-клуб. Німеччина, клуби другої десятки Англії чи Італії – це найбільш імовірні напрямки продовження його кар'єри. Знову ж таки, вдале Євро допоможе йому отримати гарну пропозицію.

– Чи правильним було рішення Андрія Луніна залишитися другим воротарем Реала і сидіти без практики?

– Безумовно, такий клуб, як Реал Мадрид, є прикрасою кар'єри будь-якого гравця. Тому не дивно, що Андрій робить усе можливе, аби стати основним кіпером цього клубу. Зважаючи на вік, що для голкіпера є некритичним, та перебування упродовж всіх тренувань разом із командою, свій шанс у нього буде. Зараз потрібно зберігати спокій та психологічну впевненість. А той невдалий епізод у збірній стане для нього наукою і застереже від авантюр у матчах за Реал.

– Оцініть півтора сезони Паулу Фонсеки в Ромі. Які у нього шанси затриматися в цьому клубі?

– Фонсека в Ромі пройшов шлях від песимізму публіки до любові. Минулого сезону, при зміні керівництва, а згодом і власників клубу, саме він став для вболівальників промінням надії і загалом впорався з обставинами. Проте вже на початку сезону багатьом здавалося, що нові боси поставили на ньому хрест, але поява нового спортивного директора з Португалії свідчить, що, як мінімум, залишитися до кінця сезону Фонсеці вдасться.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря

Але, звичайно, футбол – непередбачувана річ, результат тут домінує. Поки є результат у Фонсеки, доти залишатиметься тренером Роми. Тим не менше, щось мені підказує, що вже наступного сезону ми побачимо екс-тренера "гірників" у найсильнішому європейському чемпіонаті – англійській Прем'єр-лізі.

– Мар'ян Швед має серйозні проблеми у Мехелені. Це кінець його європейської кар'єри?

– Особисто не знайомий із цим гравцем, проте він тривалий час з'являвся у різних скаутингових списках та звітах. Свого часу Швед цікавив навіть Ювентус, перейшов у Севілью, яка вміє розкривати і продавати таланти, але повернувся в Україну. Потім отримав шанс у Селтіку. Я не вважаю, що шотландська ліга підходить під технічні характеристики гравця. Бельгія – це той чемпіонат, що мав би стати трампліном для нового стрибка українського таланта, але... Не хочу думати, що це вже кінець. Футболіст ще не старий, тому будемо оптимістами. Проте найголовніше, щоб і сам гравець оптимістично грав.

– Наскільки виправдали себе переходи Михайліченка та Чеберка в Андерлехт і ЛАСК відповідно?

– Стосовно них можу впевнено сказати, що такий вибір повністю виправдався. Михайліченко отримує досвід європейського футболу і життя, що потім стане в нагоді для збірної. Чеберко потрапляє до рейтингів Ліги Європи. Його активні дії на позиції центрального захисника відзначені навіть УЄФА. Матимемо підсилення для збірної на таку важливу позицію. Суцільний позитив.

– Хто з українців може незабаром спробувати сили у Європі, якщо не брати до уваги гравців Динамо та Шахтаря?

– Коли ми говоримо про шанси футболістів із чемпіонату України переїхати до Європи, ми, насамперед, маємо на увазі тих, що грають у клубах-учасниках єврокубків. Якщо з Динамо чи Шахтаря дешево взяти якісних гравців дуже і дуже важко, то вже із Зорі це реально, про що засвідчує аналіз європейських трансферів із цього клубу.

Сергій Тищенко, спеціально для Футбол 24

"Не вірю, що гравці Барселони вечорами сидять вдома": Ігор Суркіс – про бюджет Динамо, штрафні санкції та власну мрію