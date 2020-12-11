"Трубина сейчас все хвалят. Главное, чтобы Толик не "поплыл" от обилия комплиментов, так как ему предстоит еще многому научиться и набить много шишек.

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Я точно уверен, что Пятов никуда не списан. Я бы вообще не хотел так говорить ни о ком из футболистов. Пятов точно не заслужил, чтобы о Трубине говорили в контексте, что Андрею надо заканчивать. Думаю, Андрей еще сможет показать. Впереди и отборочный цикл, и Евро. Ошибки молодые допускают очень серьезные.

Что сейчас есть у Трубина для конкуренции в сборной? Это точно игра на выходах, в этом он лучше кого-либо из молодых конкурентов. Хотя я очень высоко оцениваю игру Бущана, классный матч был у Нещерета, а потом ошибки. Это молодость. И у Трубина они будут. Надо смотреть спокойно, без эмоций на ситуацию. Классно, что у нас растут такие ребята", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

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