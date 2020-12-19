"2020 рік став для мене роком прориву у спортивному плані й дав мені багато нового: я став більше грати і набув досвіду – це основне для футболіста.

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Були як хороші моменти, так і помилки. Три найголовніших події: перший матч з Десною, перемога в чемпіонаті України і дебют у Лізі чемпіонів", – сказав Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, 19-річний голкіпер наприкінці першої половини сезону витіснив з основного складу Андрія Пятова і продемонстрував справжній клас у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він провів за основну команду Шахтаря 13 матчів (8 – в УПЛ і 5 – у ЛЧ).

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