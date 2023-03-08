Галан в разговоре с 20minutes.fr вспомнил кропотливую работу, которую он проделал, готовя Анатолия Трубина к возможной серии пенальти в противостоянии с Ренном.

Для начала они разобрали манеру пробития пенальти игроками соперника. "Из пяти попыток в молодежной сборной Бельгии Доку четыре раза пробил вправо от вратаря. То же касается Мелинга, который бил несколько раз в эту сторону в составе Норвегии. Я всегда больше полагаюсь на исполнение пенальти, когда судьба игры еще не решена, потому что это ближе к ситуации в серии пенальти, чем, возможно, более спокойный удар в конце матча, где команда крупно победила.

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Угочукву никогда раньше не реализовывал пенальти за свою короткую карьеру. Мы решили с Анатолием, что должны начать с удара вправо от вратаря, закрытой ногой, поскольку это вариант, который чаще всего выбирают неопытные игроки в этом деле.

За два дня до матча мы повторяли все это на поле в течение двадцати минут, в Варшаве, вдали от камер. Я сказал ему: "Теперь я Доку, тебе надо запомнить, куда я буду бить". Затем я пробил влево, изображая Мелинга. В день игры Анатолий сделал точно такие же три сейва против Доку, Мелинга и Угочукву, что и против меня, это неудивительно".

Готовились представители Шахтера и к вратарю Ренна – 37-летнему Стиву Манданда. "Мы также проанализировали 70 пенальти против Манданда. В раздевалке перед матчем я показал нашим игрокам видео продолжительностью в 6 минут с подборкой пенальти в его ворота. Я посоветовал им бить высоко и ждать, пока он покажет, куда будет прыгать. Так Конопля забил свой удар. Важно менять свои удары в соответствии с привычками вратарей, это усложняет их анализ", – резюмировал Галан.

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