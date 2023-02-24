Еще неделю назад французская пресса восхищалась Анатолием, который просто сыграл на своем привычном уровне. Вчера молодой голкипер стал героем ответного матча против Ренна. Трубин помог Шахтеру выстоять под мощным давлением, а затем продемонстрировал мастерство в серии пенальти.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем

"Перфоманс Трубина достоин слова "совершенство". Непревзойденные сейвы, 3 отбитых пенальти из 7. Он в одиночку вытащил команду в следующий раунд и сделал это по фантастическому сценарию", – издание Homme du Match назвало вратаря Шахтера лучшим во встрече и наградило 8 баллами.

И не только это издание – все французские журналисты сошлись на том, что Трубин творил чудеса. Едва ли не каждый заголовок восхваляет 21-летнюю звезду. Вот так реклама для Анатолия, для Шахтера, для сборной Украины.

Культовая газета L'Equipe поставила Трубину грандиозные 9 баллов. Следует понимать, что за всю историю "десятку" от L'Equipe не получило даже 20 футболистов. "Трубин ответил на все вызовы в начале встречи. И пропустил в основное время только от Токо-Экамби. В овертайме ему забил Салах, но вратарь совершил семь сейвов и решил судьбу серии пенальти", – добавляет репортер.

Анатолия засыпают комплиментами, а его визави – Стива Манданда – наоборот уничтожают за беспомощность в серии 11-метровых. Игроки Шахтера сами промахивались, а Манданда прыгал невпопад, как Льорис в финале ЧМ-2022. В соцсетях болельщики подсказывают своим топ-клубам подписать Трубина и пытаются его оценить. После такого Шахтер будет просить очень много.

Субъективизм журналистов – это одно. Однако статистический портал SofaScore с помощью своих алгоритмов вывел Трубину в оценку 9,3. Это четвертый самый высокий балл за весь сезон Лиги Европы.

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Anatolii Trubin was Shakhtar Donetsk's hero as they overcame Rennes on penalties (3–3 on agg.) to reach the #UEL Round of 16:



? 7 saves

4 saved shots from inside the box

3 penalty shootout saves (!)

1 punch

9.3 Sofascore rating



#RennesShakhtar pic.twitter.com/ThJND6JvjK — Sofascore (@SofascoreINT) February 23, 2023

Эксперты сразу вспомнили, что Трубин был лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов, а в целом в еврокубках 2022/23 отразил 41 удар. Это все складывается в хорошую картину, с которой можно переезжать в элитный чемпионат.

"Кто-то скажет, что игроки Ренна просто били в голкипера, кто-то возразит – Трубин отлично выбирал позицию. В любом случае он парировал много ударов. А еще стал героем серии пенальти", – резюмирует игру Трубина издание Maxifoot. Оценка – 7,5.

Шахтер показал шпаргалку Трубина, которая помогла выиграть серию 11-метровых. Интересно, что Анатолий действительно достал удары Доку и Меллинга в правом углу, как пишет в подсказках. На повторах видно, что голкипер готовил прыжки до удара. Подготовка сработала!