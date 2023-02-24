"Совершенство": Трубин еще раз ошеломил Францию – о чудесах голкипера Шахтера кричат все
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин покоряет Европу шикарной игрой за Шахтер. Его сейвы вывели "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы.
Еще неделю назад французская пресса восхищалась Анатолием, который просто сыграл на своем привычном уровне. Вчера молодой голкипер стал героем ответного матча против Ренна. Трубин помог Шахтеру выстоять под мощным давлением, а затем продемонстрировал мастерство в серии пенальти.
Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем
"Перфоманс Трубина достоин слова "совершенство". Непревзойденные сейвы, 3 отбитых пенальти из 7. Он в одиночку вытащил команду в следующий раунд и сделал это по фантастическому сценарию", – издание Homme du Match назвало вратаря Шахтера лучшим во встрече и наградило 8 баллами.
И не только это издание – все французские журналисты сошлись на том, что Трубин творил чудеса. Едва ли не каждый заголовок восхваляет 21-летнюю звезду. Вот так реклама для Анатолия, для Шахтера, для сборной Украины.
Культовая газета L'Equipe поставила Трубину грандиозные 9 баллов. Следует понимать, что за всю историю "десятку" от L'Equipe не получило даже 20 футболистов. "Трубин ответил на все вызовы в начале встречи. И пропустил в основное время только от Токо-Экамби. В овертайме ему забил Салах, но вратарь совершил семь сейвов и решил судьбу серии пенальти", – добавляет репортер.
Анатолия засыпают комплиментами, а его визави – Стива Манданда – наоборот уничтожают за беспомощность в серии 11-метровых. Игроки Шахтера сами промахивались, а Манданда прыгал невпопад, как Льорис в финале ЧМ-2022. В соцсетях болельщики подсказывают своим топ-клубам подписать Трубина и пытаются его оценить. После такого Шахтер будет просить очень много.
Субъективизм журналистов – это одно. Однако статистический портал SofaScore с помощью своих алгоритмов вывел Трубину в оценку 9,3. Это четвертый самый высокий балл за весь сезон Лиги Европы.
Эксперты сразу вспомнили, что Трубин был лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов, а в целом в еврокубках 2022/23 отразил 41 удар. Это все складывается в хорошую картину, с которой можно переезжать в элитный чемпионат.
"Кто-то скажет, что игроки Ренна просто били в голкипера, кто-то возразит – Трубин отлично выбирал позицию. В любом случае он парировал много ударов. А еще стал героем серии пенальти", – резюмирует игру Трубина издание Maxifoot. Оценка – 7,5.
Шахтер показал шпаргалку Трубина, которая помогла выиграть серию 11-метровых. Интересно, что Анатолий действительно достал удары Доку и Меллинга в правом углу, как пишет в подсказках. На повторах видно, что голкипер готовил прыжки до удара. Подготовка сработала!